Рябков встретится с новым послом США в начале следующей недели

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что вручит верительные грамоты новому послу США в РФ Линн Трейси в начале следующей недели. Точную дату он не назвал, но уточнил, что с госпожой Трейси эта процедура согласована.

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«Она состоится буквально в начале недели. Предполагается, что передача копий верительных грамот послом Трейси будет осуществлена мне»,— рассказал господин Рябков в интервью «РИА Новости».

Кандидатуру Линн Трейси выдвинул президент США Джо Байден. Ее предшественник посол Джон Салливан покинул пост в сентябре 2022 года из-за тяжелой болезни жены. Госпожа Трейси стала первой в истории женщиной на этом посту. Она прилетела в Москву 26 января.

Подробности — в материале «Ъ» «Послу США послали сигнал».

Лаура Кеффер