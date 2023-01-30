Renault и Nissan объявили о реформировании альянса

Renault Group и Nissan Motor Corp. объявили об успешном завершении переговоров по реформированию альянса, которые длились несколько месяцев. Как и предполагалось, стороны договорились об уравнивании долей в акционерных капиталах друг друга, а также о масштабных инвестициях в новое подразделение Renault, которое займется выпуском электромобилей и разработкой сопутствующего программного обеспечения.

Соглашение предполагает, что Renault снизит свою долю в японской компании с 43% до 15%. Такой же пакет акций в Renault держит сейчас сама Nissan. Сделано это будет через вывод 28,4% акций Nissan, которые сейчас удерживает французская компания, во французский трастовый фонд. Выведенные акции перестанут предоставлять своим владельцам право голоса по большинству вопросов, касающихся управления Nissan. Впоследствии французская компания может, но не обязана продать эти акции третьей стороне через трастовый фонд, если сочтет это выгодным.

Стороны не сообщили, в каком объеме Nissan вложится в новое подразделение Renault по выпуску электромобилей. Французский концерн в ноябре прошлого года заявил, что планирует выделить этот бизнес в отдельную компанию и провести в будущем ее IPO. В Renault надеются, что оценочная капитализация нового подразделения составит €10 млрд. Однако во многом оценка будет зависеть от размера инвестиций Nissan.

Кроме того, ранее сообщалось, что японский производитель добивается от французской стороны письменного обязательства не продавать третьим лицам технологии, связанные с производством автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). У партнеров по альянсу равные права интеллектуальной собственности на эти технологии. Но Renault, намеренная перейти в будущем на выпуск только электромобилей, хотела продать бизнес, связанный с автомобилями с ДВС, китайской Geely. Nissan якобы выступала против этой сделки. В сегодняшнем сообщении стороны не упомянули этот пункт.

Отметим, что данное соглашение не является окончательным. В условия сделки все еще могут быть внесены изменения, а само соглашение требует одобрения советами директоров обеих компаний.

Кирилл Сарханянц