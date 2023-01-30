Даниил Медведев впервые с 2019 года не вошел в топ-10 рейтинга ATP

Даниил Медведев опустился с 8-й на 12-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он не попал в десятку впервые с 1 июля 2019 года. Его позиция снизилась после проигрыша на Australian Open.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Единственным россиянином в топ-10 остался Андрей Рублев, располагающийся на пятом месте. Вышедший в полуфинал Australian Open Карен Хачанов поднялся на семь позиций и занимает 13-ю строчку.

Лидером рейтинга стал серб Новак Джокович, выигравший Открытый чемпионат Австралии. В топ-3 также вошли испанец Карлос Алькарас и грек Стефанос Циципас, проигравший Джоковичу в финале Australian Open.

Теряют позиции и российские теннисистки — Вероника Кудерметова переместилась с 9-го на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Выше всех из российских теннисисток остается Дарья Касаткина, она занимает 8-ю строчку. На первой по-прежнему остается полька Ига Свёнтек, на втором — победившая в Australian Open белоруска Арина Соболенко, третьей идет Онс Жабер из Туниса.

О победе Джоковича — в материале «Ъ» «Уравнение Большого шлема».

Лаура Кеффер