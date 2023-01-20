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Коммерсантъ FM
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Медведев проиграл Корде и вылетел с Australian Open

Матч третьего круга турнира Australian Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и американцем Себастьяном Корде завершился победой представителя США в трех сетах — 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4).

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Hannah Mckay, Reuters

Даниил Медведев

Фото: Hannah Mckay, Reuters

Матч длился 2 часа 59 минут и проходил на арене Rod Laver (часть комплекса Melbourne Park). В четвертом круге турнира Себастьян Корде сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачей. Призовой фонд турнира составляет $51 млн.

Медведев не смог выйти в четвертый круг австралийского турнира впервые с 2018 года. Ранее в 1/8 финала Australian Open вышел россиянин Карен Хачанов — он сыграет с японским теннисистом Ёсихито Нисиокой.

Андрей Сапожников

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