В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на систему оповещения граждан.

Сегодня, 26 января, утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Такой режим украинские власти вводят уже третий день подряд. Сегодня, 26 января, при взрывах в двух районах Киева погиб один человек, двое получили ранения.

Что происходит на 337-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина