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Коммерсантъ FM
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Китай возобновил выдачу виз гражданам Японии

Посольство Китая в Японии сообщило в социальной сети WeChat, что с сегодняшнего дня, 29 января, дипведомство возобновляет выдачу виз гражданам Японии, которая была приостановлена 10 января.

Китай прекратил выдачу виз японцам в ответ на решение правительства Японии с 30 декабря обязать всех прибывающих из Китая туристов проходить тестирование на COVID-19. Тогда в В МИД Японии сообщили, что все рейсы из Китая будут принимать только четыре аэропорта страны — Нарита, Ханэда, Кансай и Тюбу.

В декабре 2022 года на фоне массовых протестов власти Китая ослабили коронавирусные ограничения. В частности, тем, у кого заболевание проходит в легкой форме, больше не придется находиться в карантинных центрах на период лечения. С 8 января в КНР отменили пятидневный карантин для путешественников.

Подробнее — в материале «Китайские двери открываются».

Эрдни Кагалтынов

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