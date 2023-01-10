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Коммерсантъ FM
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Китай прекратил выдачу виз гражданам Японии и Южной Кореи

Китай приостановил выдачу виз гражданам Японии с 10 января, следует из сообщения посольства КНР в Японии. Аналогичные меры Пекин принял в отношении граждан Южной Кореи. Ранее Токио и Сеул объявили об ужесточении карантинных мер по COVID-19 для прибывающих из Китая.

«Начиная с сегодняшнего дня посольство и консульства КНР в Японии приостанавливают выдачу обычных виз для граждан Японии, которые направляются в Китай»,— говорится в уведомлении на официальном сайте посольства КНР в Японии (цитата по «РИА Новости»).

Ограничения ввели в ответ на решение японского правительства с 30 декабря обязать всех прибывающих из Китая туристов проходить тестирование на COVID-19. В МИД Японии сообщили, что все рейсы из Китая будут принимать только четыре аэропорта страны — Нарита, Ханэда, Кансай и Тюбу.

Ограничительные меры в отношении китайских граждан и туристов, прибывающих с территории страны, также приняла Южная Корея.

По словам представителя китайского МИД Ван Вэньбиня, требования стран о ПЦР-тестировании прибывающих с территории Китая Пекин считает дискриминационными. Ван Вэньбинь призвал лидеров иностранных государств отказаться от этой практики.

В декабре 2022 года на фоне массовых протестов власти Китая ослабили коронавирусные ограничения. В частности, тем, у кого заболевание проходит в легкой форме, больше не придется находиться в карантинных центрах на период лечения. С 8 января в КНР отменили пятидневный карантин для путешественников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китайские двери открываются».

Милена Костерева

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