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Коммерсантъ FM
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В Тель-Авиве десятки тысяч человек вновь вышли на протесты против судебной реформы

В Тель-Авиве четвертую субботу подряд прошла демонстрация против юридической реформы. По оценке издания Haaretz, на этот раз в акции приняли участие около 60 тыс. человек — меньше, чем в прошлый раз, когда на улицы вышли больше 100 тыс.

Демонстрация прошла на улице Каплан у комплекса правительственных зданий. В связи с терактом в Иерусалиме акция в Тель-Авиве началась с минуты молчания в память о семи погибших. Митинг проходил без музыки. Протесты также прошли в других городах Израиля. В Иерусалиме в демонстрации принял участие экс-премьер Яир Лапид.

Новое правительство Биньямина Нетаньяху было приведено к власти в конце декабря и сразу же анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Это предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства.

Подробнее о реформе и реакции — в материале «Ъ» «Израильтяне грудью встали на защиту Верховного суда».

Леонид Уварчев

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