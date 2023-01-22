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Коммерсантъ FM
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Больше 100 тыс. человек вышли в Тель-Авиве на протесты против юридической реформы

В Израиле вновь прошли массовые протесты против юридической реформы. В Тель-Авиве собралось больше 100 тыс. человек, что делает акцию самой массовой, передает The Times of Israel.

По данным полиции, в Тель-Авиве на митинг на площади Хабима и на шествие по улице Каплан собралось около 110 тыс. человек. По оценке организаторов — примерно 150 тыс. Тысячи людей приняли участие в акциях в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Герцлии и других городах. Для сравнения, на прошлой неделе митинг в Тель-Авиве, по оценке полиции, собрал около 80 тыс. протестующих.

Одним из главных организаторов акции стало Движение за качество правительства. Это третье массовое мероприятие, которое проходит после объявления планов о судебной реформе. Изменения в законодательстве предполагают ограничение полномочий Высшего суда справедливости Израиля по законам и решениям правительства, а также предоставление кабмину контроля над отбором судей.

О прошлой акции — в материале «Ъ» «Израильтяне грудью встали на защиту Верховного суда».

Леонид Уварчев

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