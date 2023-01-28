Соболенко обыграла Рыбакину в финале Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину со счетом 4:6, 6:3, 6:4 и стала победителем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча длилась 2 часа 29 минут.

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На счету белоруски 17 эйсов, 7 двойных ошибок, 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Она допустила одну двойную ошибку и реализовала 10 брейк-поинтов из 13.

24-летняя Арина Соболенко занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации. Ранее белорусская теннисистка доходила только до четвертого круга на Australian Open.

Турнир «Большого шлема» проходил в Мельбурне. Его призовой фонд — около $51 млн.