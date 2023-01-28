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Коммерсантъ FM
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Соболенко обыграла Рыбакину в финале Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину со счетом 4:6, 6:3, 6:4 и стала победителем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча длилась 2 часа 29 минут.

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Арина Соболенко (слева) и Елена Рыбакина

Арина Соболенко (слева) и Елена Рыбакина

Фото: Reuters / Loren Elliott

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Reuters / Hannah Mckay

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Арина Соболенко (слева) и Елена Рыбакина

Фото: Reuters / Loren Elliott

Арина Соболенко

Фото: Reuters / Hannah Mckay

На счету белоруски 17 эйсов, 7 двойных ошибок, 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Она допустила одну двойную ошибку и реализовала 10 брейк-поинтов из 13.

24-летняя Арина Соболенко занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации. Ранее белорусская теннисистка доходила только до четвертого круга на Australian Open.

Турнир «Большого шлема» проходил в Мельбурне. Его призовой фонд — около $51 млн.

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