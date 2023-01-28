МИД РФ призвал избежать ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии

Вовлеченные в ситуацию вокруг Корейского полуострова стороны должны сфокусироваться на том, чтобы не допустить ядерного столкновения, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он уточнил, что Россия не может признать ядерный статус КНДР, так как привержена Договору о нераспространении ядерного оружия.

В интервью «РИА Новости» господин Рябков заявил, что единственным способом «отойти от опасной черты», а также решить все проблемы в регионе, включая ядерную, «стало бы создание системы поддержания мира». В ее рамках он предложил предоставить гарантии безопасности «всем, кто в них нуждается».

«Рассуждать о перспективах открытого ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии не хотелось бы, поскольку усилия всех вовлеченных сторон следует сконцентрировать на том, чтобы его избежать»,— убежден замминистра иностранных дел РФ.

Он добавил, что Россия «к диалогу готова и открыта к конструктивным контактам со всеми заинтересованными сторонами». «Что касается вопроса о гипотетическом признании ядерного статуса КНДР, то хотел бы подтвердить, что Россия в полной мере привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому ядерным статусом обладают только страны "пятерки"»,— пояснил дипломат.

Ситуация на Корейском полуострове в очередной раз обострилась после того, как в декабре 2022 года беспилотники Северной Кореи вторглись в южнокорейское воздушное пространство. Они сумели пересечь межкорейскую границу впервые с 2017 года. Один из БПЛА подлетел к Сеулу. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал укрепить оборону республики.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не исключил размещения в стране ядерного оружия.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Эх, Кореюшка, ухнем».

Лаура Кеффер