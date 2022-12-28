Ким Чен Ын призвал укрепить оборону КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на пленарном заседании Трудовой партии Кореи выступил с докладом, в котором анализируется «новая сложная ситуация» на Корейском полуострове. Он призвал усилить оборону страны в 2023 году, сообщает «Рёнхап».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Чен Ын

Фото: Reuters Ким Чен Ын

Фото: Reuters

Ким Чен Ын, в частности, представил принципы и направления политики правящей партии, направленные на «защиту суверенитета страны и национальных интересов». Он также поставил «новые ключевые цели по укреплению самодостаточной обороноспособности, которые должны быть достигнуты в 2023 году». Другие подробности не приводятся.

Шестой пленум Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва начался 26 декабря и продолжается уже три дня. Ситуация на Корейском полуострове в очередной раз обострилась после того, как беспилотники Северной Кореи вторглись в южнокорейское воздушное пространство. Они сумели пересечь межкорейскую границу впервые с 2017 года. Один из поднятых по тревоге южнокорейских легких штурмовиков KA-1 потерпел крушение, летчики успели катапультироваться. Один из БПЛА подлетел к Сеулу. Военные Южной Кореи принесли извинения и сказали, что БПЛА было трудно обнаружить из-за небольшого размера.

Подробности — в материале «Ъ» «Корейцы слетали друг к другу».

Лаура Кеффер