Россиянка Корнеева обыграла соотечественницу Андрееву и выиграла юниорский Australian Open

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла соотечественницу Мирру Андрееву в финале юниорского Australian Open. Матч завершился со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

Корнеева занимает 15 место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF), Андреева — 14 место. Обеим спортсменкам 15 лет. Последний раз представительница России выигрывала юниорский Australian Open в 2014 году (Елизавета Куличкова).

Australian Open проходит в Мельбурне. Он завершится 29 января. В финале среди женщин сыграют представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая до 2018 года представляла РФ, и белоруска Арина Соболенко. В мужском финале сыграют Новак Джокович (Сербия) и Стефанос Циципас (Греция).

Леонид Уварчев