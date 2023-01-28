Зернохранилище повреждено при обстреле Новоалександровки в ЛНР

Представительство Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации обвинило Украину в обстреле с применением трех ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Было повреждено зернохранилище, два ангара и сельскохозяйственная техника аграрного предприятия. О пострадавших не сообщается.

ЛНР была присоединена Россией наряду с Донецкой народной республикой, Запорожской и Херсонской областями в конце сентября 2022 года в ходе военной операции на Украине. Новоалександровка контролируется ЛНР с 2014 года.

О ходе военной операции — в материале «Ъ» «Танк точно».

Леонид Уварчев