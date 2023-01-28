МИД ФРГ: Бербок словами о войне с РФ не хотела спровоцировать такую дискуссию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, когда говорила о войне Европы против России, не хотела спровоцировать дискуссию в том виде, в котором она ведется «в некоторых социальных сетях», заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер. По его словам, выступление министра на дебатах на Парламентской ассамблее Совета Европы было направлено на то, чтобы подчеркнуть единство союзников.

«Эти дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы — Европейский союз, НАТО и партнеры по "семерке" — едины против агрессивной войны России на Украине»,— сказал господин Вагнер на брифинге (цитата по ТАСС). Он напомнил, что Германия не считает себя стороной конфликта на Украине.

Глава МИД Германии сделала заявление о войне с РФ 24 января в Страсбурге. Она призывала страны сообща делать больше для обороны Украины, «а не бросаться обвинениями в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга». МИД Германии после этого заявил, что оказание Украине помощи не делает ФРГ стороной конфликта. Госпожу Бербок раскритиковала немецкая оппозиция.

О поддержке Украины со стороны Германии — в материале «Ъ» «Танк точно».

Леонид Уварчев