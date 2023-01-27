В Еврокомиссии заявили о сложностях с продвижением идеи трибунала по Украине в Генассамблее ООН

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что министры юстиции стран ЕС обсуждают создание трибунала по Украине, но большинства для продвижения такого решения через Генассамблею ООН пока нет. По словам господина Рейндерса, первым шагом в организации процесса против России может стать создание аналога органа прокуратуры для сбора улик.

«Еврокомиссия пытается убедить не только государства—члены ЕС, но и международных партнеров в том, что нам необходимо начать процесс. Мы, конечно, на данный момент не можем сформировать большинство в Генеральной ассамблее, но необходимо сделать первый шаг»,— сказал господин Рейндерс перед неформальным саммитом Совета ЕС по вопросам юстиции в Швеции, его слова приводит «РИА Новости».

Дидье Рейндерс добавил, что министры юстиции также обсуждают преследование за «военные преступления» или «преступления против человечности». Реализация этого механизма возможна в сотрудничестве с Международным уголовным судом и генеральным прокурором Украины. Некоторые европейские государства, отметил господин Рейндерс, проводят собственные расследования. Обсуждение этих вопросов планируется на совещании коллегии Еврокомиссии с правительством Украины в Киеве на следующей неделе.

Идея создания международного трибунала по Украине обсуждается с октября 2022 года. Тогда парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об объявлении политического режима в РФ «террористическим», а также о необходимости создать международный трибунал. Это решение поддержала Парламентская ассамблея ООН. С помощью этого механизма планируется привлечь Россию к ответственности и выплате ущерба.

Великобритания намерена возглавить трибунал. Франция и Германия приступили к работе в этом вопросе совместно с европейскими и украинскими партнерами. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в декабре прошлого года также сообщал, что достичь согласия в решении этого вопроса страны ЕС не смогли. В Кремле создание трибунала считают нелегитимным.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Запад и Россия меряются трибуналами».

Лусине Баласян