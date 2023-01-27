ЦБ ожидает прибыль российских банков в 2023 году в размере более 1 трлн рублей

Центробанк ожидает, что прибыль банковского сектора в 2023 году составит более 1 трлн руб. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов. По его словам, прогноз осуществится, если не будет неожиданных потрясений. В 2022 году прибыль российских банков составила 203 млрд руб.

«С прогнозами надо всегда делать оговорки. Если не будет каких-то непредвиденных новых потрясений, то результат будет сильно лучше, чем в прошлом году. Я думаю, что будет выше, чем 1 трлн руб., прибыль»,— сказал Александр Данилов в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Александр Данилов подчеркнул, что российские банки избежали отрицательного результата по итогам 2022 года благодаря послаблениям ЦБ. Ими воспользовалась примерно треть кредитных организаций. Также господин Данилов отметил, что нескольким банкам понадобится дальнейшая докапитализация. В 2022 году некоторые кредитные организации, по его словам, были докапитализированы на 92 млрд руб.

Из «Обзора о развитии банковского сектора» ЦБ следует, что прибыль российских банков в 2022 году составила 203 млрд руб. В 2021 году она составляла 2,4 трлн руб. Как отметили в Банке России, убытки первого полугодия 2022-го превысили 1,5 трлн руб. Компенсировать их кредитные организации смогли во втором полугодии. В декабре ежемесячная прибыль достигла 342 млрд руб.

Среди послаблений, которые Банк России вел после начала спецоперации,— регулятор разрешил отложить формирование резервов на возможные потери по заблокированным активам, разрешил не соблюдать лимиты открытых валютных позиций, позволил зафиксировать курс и стоимость ценных бумаг на балансах, исходя из прежних уровней присвоенных рейтингов. С 2023 года ЦБ отменяет эти послабления.

Об основных направлениях работы ЦБ в 2023 году — в публикации «Ъ» «ЦБ разметил дорогу для банков».

Лусине Баласян