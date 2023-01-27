Посольство Германии настаивает, что ФРГ — не сторона конфликта на Украине

Посольство Германии в России прокомментировало «Ъ» позицию немецкой стороны в отношении участия в конфликте на Украине. Германия настаивает на том, что принятые совместно с партнерами решения об оказании поддержки Киеву не делают ее участником конфликта.
«Международное право трактует ситуацию однозначно: поддержка Украины техникой в реализации ее индивидуального права на самооборону против ведущейся Россией в нарушение международного права агрессивной войны не делает Германию стороной конфликта»,— говорится в заявлении посольства.
24 января в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны Европы ведут «войну против России», а не против друг друга. Позже в ведомстве подчеркнули, что оказание Берлином поддержки Киеву не делает ФРГ стороной конфликта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла два вышеуказанных высказывания противоречащими друг другу и обратилась к послу Германии в РФ Гезу Андреасу фон Гайру с требованием прояснить позицию немецкой стороны в отношении участия в украинском конфликте. Ранее на этой неделе Германия разрешила другим странам отправлять Украине находящиеся у них немецкие танки Leopard. Сам Берлин анонсировал поставку ВСУ 14 танков.
Подробнее о поставках Украине — в публикации «Ъ» «Танк точно».