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Коммерсантъ FM
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Захарова призвала посла ФРГ объяснить позицию Германии по участию в украинском конфликте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к послу Германии в РФ Гезу Андреасу фон Гайру с требованием прояснить позицию немецкой стороны в отношении участия в украинском конфликте.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Обращение госпожи Захаровой связано с комментарием МИД Германии высказывания главы ведомства Анналены Бербок о том, что страны Европы ведут «войну против России», а не против друг друга. В ведомстве подчеркнули, что оказание Берлином поддержки Киеву не делает ФРГ стороной конфликта.

«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

В течение нескольких недель западные страны обсуждали поставки Украине тяжелых танков немецкого производства Leopard. Долгое время Германия откладывала решение о передаче машин, объясняя свою позицию в том числе историческим прошлым страны. Однако по результатам переговоров 25 января правительство ФРГ объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2.

Подробнее о поставках Украине — в материале «Ъ» «Танк точно».

Милена Костерева

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