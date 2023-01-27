Захарова поинтересовалась у Столтенберга, считает ли он граждан стран НАТО «форменными болванами»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс полностью втянут в конфликт с Россией, который развивается по нарастающей. Поставки же западных танков ВСУ, по ее словам, не изменят ситуацию в пользу Киева, но выводят противостояние с Западом на новый уровень.

«Граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной. И это противостояние идет по нарастающей»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

Она напомнила слова главы МИД Германии Анналена Бербок, которая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 24 января заявила: «Мы ведем войну против России». Представитель российского МИДа отметила, что немецкий министр «назвала вещи своими именами».

Она также указала на высказывания президента США Джо Байдена, который сообщил о весеннем контрнаступлении украинской армии. «Так кто принимает решения, что происходит на Банковой? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения»,— заявила Мария Захарова.

Представитель МИДа напомнила про решение Запада поставить Украине танки своего производства. «Вы действительно полагаете, что, направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, формируя в том числе на базах украинских посольств за рубежом вербовочные пункты по рекрутированию как граждан Украины, так и граждан других стран, вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь?» — задала риторический вопрос представитель МИД России.

Она также задала вопрос генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу: «Вы реально граждан стран ЕС и НАТО считаете за форменных болванов?»

25 января президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты направят Украине 31 танк Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков. Также в этот день правительство ФРГ объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2 и дало разрешение на их реэкспорт.

О последствиях ввода войск России на Украину читайте в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек