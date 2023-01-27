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Коммерсантъ FM
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В здании ФТС проходит обыск по делу начальника информационного управления

В Москве в здании Федеральной таможенной службы (ФТС) проходят обыски по делу начальника центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) ведомства Дмитрия Васильева, сообщают ТАСС и «Интерфакс». Ранее он был задержан по подозрению в получении взятки в 25 млн руб.

РЕН ТВ отмечает, что обыски совместно проводят сотрудники СКР и ФСБ.

Дмитрий Васильев работает в таможенных органах c ноября 2006 года. Он возглавляет ЦИТТУ ФТС с 28 мая 2021 года. До этого работал начальником отдела службы круглосуточной технической поддержки ЦИТТУ (2017–2019), потом стал первым замначальника этого таможенного управления (2019–2021).

«По делу Васильева, задержанного по подозрению в коррупции, проводятся следственные действия в ФТС. Изымается документация, представляющая интерес для следствия»,— сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. В службе также подтвердили факт задержания господина Васильева.

Собеседник «Интерфакса» пояснил, что в уголовном деле могут появиться новые эпизоды по результатам следственных мероприятий. Дмитрия Васильева подозревают в получении «откатов» при заключении госконтрактов.

Ожидается, что сегодня господину Васильеву изберут меру пресечения.

Андрей Сапожников

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