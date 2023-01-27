Прокуратура Молдавии просит суд вернуть Додона под домашний арест

Антикоррупционная прокуратура Молдавии направила в Высшую судебную палату ходатайство о возвращении под домашний арест бывшего президента Игоря Додона. В ведомстве утверждают, что медицинские документы, по которым господин Додону разрешили вывезти младшего сына на лечение в Румынию, были недействительны, передает ТАСС.

Экс-президент Молдавии, в свою очередь, обвинил прокуратуру в давлении на врачей, которые лечат его сына. Он утверждает, что они несколько часов проводили обыски у медработников, «угрожая им уголовными делами и проверкой на детекторе лжи». Игорь Додон убежден, что к этому причастны руководитель Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин и президент Молдавии Майя Санду.

Игоря Додона обвиняют в получении взятки до $1 млн от бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Как установило следствие, господин Додон хотел использовать эти деньги для расходов на Партию социалистов Молдовы, которую он возглавлял. Игорь Додон отрицает свою вину. Его освободили из-под домашнего ареста по решению Высшей судебной палаты в ноябре 2022 года. Прокуратура оспаривала его освобождение.

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Лаура Кеффер