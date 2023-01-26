Госдума не планирует менять призывной возраст к весеннему призыву

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что нет необходимости менять возраст зачисления на военную службу к весеннему призыву. Инициативу об увеличении призывного возраста с 18 лет до 21 года предложил ранее глава Минобороны Сергей Шойгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На весенний призыв менять законодательство нет никакой необходимости»,— заявил господин Картаполов (цитата по «Интерфаксу»). При этом он отметил, что в перспективе «можно поработать».

Однако, по словам Андрея Картаполова, никакие поправки к законодательству в работу переданы не были. «Минобороны, которое выступило с этой инициативой, пока дальнейших шагов не сделало»,— уточнил он.

Ранее господин Картаполов уже комментировал возможность увеличения призывного возраста. 19 января он назвал очень низкой вероятность призыва на срочную службу этой весной с 21 года.

21 декабря на расширенной коллегии с президентом Владимиром Путиным Сергей Шойгу предложил поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять с 18 лет до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет. Президент «концептуально» поддержал эту инициативу.

О возможном изменении возрастных критериев для службы в армии — в материале «Призывников ждет повышение».

Милена Костерева