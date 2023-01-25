Матвиенко призвала отказаться от запретительного «зуда»

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что надо сначала изучить последствия запрета вейпов, а потом принимать решение. Она призвала, в частности, привлечь к работе Минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первый замглавы экономического комитета СФ Алексей Синицын во время обсуждения этой темы сказал, что возможный запрет вейпов для несовершеннолетних — это оправданная мера. Но, признал он, есть риски того, что взрослые люди решат вместо электронных сигарет перейти на традиционные.

Госпожа Матвиенко убеждена, что для принятия решения по запрету вейпов нужно провести анализ того, как электронные сигареты воздействуют на организм человека. Она призвала обсудить эту тему с Минздравом, Роспотребнадзором и после решить, «не навредим ли мы».

«Этот зуд — запретить это, закрыть, наказать. Нужно анализировать последствия»,— сказала Валентина Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентским комитетам проработать вопрос о введении запрета на вейпы для детей. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») утверждает, что объем контрафакта на рынке вейпов в России составляет 75%. Роспотребнадзор уже поддержал запрет на продажу вейпов. Минпромторг выступал против полного запрета электронных сигарет.

Об обсуждении ограничений — в материале «Ъ» «Парламентарии напустили тумана».

Лаура Кеффер