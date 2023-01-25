Аксаков объяснил, как будет рассчитываться налог для майнеров

Законопроект о легализации майнинга криптовалют предусматривает, что налогообложение майнеров в России будет осуществляться по аналогии с остальным бизнесом и зависеть от формы его регистрации. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Все ставки, какие есть, такие и будут действовать для аналога единого налога на вмененный доход или налога на прибыль. Ничего особенного, такой же бизнес (майнинг.— "Ъ"), поэтому и ставки должны действовать как для всех. Если на вмененный доход, то форма регистрации бизнеса — предпринимательство без образования юридического лица… Все в рамках налоговой системы. А если майнер оформлен как ИП, то будет платить как ИП»,— объяснил депутат (цитата по «РИА Новости»).

При этом господин Аксаков отметил, что правительство пока не представило официальный отзыв на законопроект, он проходит стадию рассмотрения.

Законопроект о майнинге криптовалют был внесен в Госдуму 17 ноября 2022 года. Его одобрил Центробанк (ЦБ), но раскритиковал Минфин. Основной причиной противоречий стало положение об экспериментальном правовом режиме (ЭПР). По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, фактический запрет проводимого вне ЭПР майнинга приведет к «тотальному лицензированию». В результате министерство поддержало проект, но настояло на совместном с ЦБ согласовании нормативного акта об ЭПР.

О перспективах рынка криптовалют в России — в материале «Ъ» «Майнинг любит тишину».

Милена Костерева