Володин поддержал понижение дипотношений с Прибалтикой цитатой из «Игры престолов»

Страны Прибалтики утратили свою самостоятельность, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией и Латвией нужно было уже давно. Политик сопроводил свой пост фразой «Что мертво, умереть не может» — цитатой из сериала «Игра престолов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как утверждает господин Володин, в государствах Прибалтики «более, чем где-либо, нарушают права человека». Он отметил, что в этих странах «ущемляют национальные меньшинства, запрещают говорить на родном языке, преследуют независимых журналистов и правозащитников». При этом сами страны столкнулись с острой депопуляцией, потеряв до четверти своего населения.

«Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности. Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно. Мертвое не может умереть дважды»,— написал он в своем Telegram-канале.

Фраза «То, что мертво, умереть не может» происходит из цикла книг «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина и снятому по его мотивам сериале «Игра престолов». Ее произносили уроженцы Железных островов и жрецы местной религии — веры в Утонувшего Бога. Предполагалось, что местные жители, железнорожденные, не боялись смерти, так после утопления воскресали и попадали в войско Утонувшего Бога.

11 января МИД Эстонии потребовал от России сократить вдвое число сотрудников посольства в Таллине. В ответ 23 января МИД РФ объявил о понижении уровня дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах. В российском МИДе потребовали от эстонского посла Маргуса Лайдре покинуть Россию до 7 февраля. Эстония сообщила, что посол РФ Владимир Липаев должен покинуть страну в тот же срок. МИД Латвии из солидарности также потребовал от российского посла покинуть страну до 24 февраля.