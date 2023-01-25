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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости» сообщили о пресечении финансирования терактов украинцев в Херсонской области

Российская сторона пресекла сеть финансирования сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые причастны к организации терактов в Херсонской области. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур России в регионе. По данным агентства, обналичивание денег происходило с помощью карт, владельцы которых находятся в странах Европы и Прибалтики.

Собеседник «РИА Новости» рассказал, что средства отправлялись исполнителю через волонтерские организации, которые использовали гуманитарные коридоры. «Спящая агентура» передавала данные о проделанной работе с помощью спутниковой связи. Деньги злоумышленники забирали из специальных тайников.

Херсонская область перешла под контроль России в марте 2022 года. 9 ноября был отдан приказ вывести войска их областного центра Херсона.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в трансляции «Ъ».

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