МИД пообещал «жестко реагировать» на решение Латвии понизить уровень дипотношений с РФ

МИД России опубликовал заявление, в котором пообещал «жестко реагировать» на решение властей Латвии в знак солидарности с Эстонией понизить уровень дипломатический отношений с РФ.

«Последствия этого для страны и ее жителей явно власти не заботят. Будем, разумеется, жестко реагировать на любые такие враждебные действия»,— говорится в заявлении МИД России на решение латвийских властей.

Еще 11 января МИД Эстонии из принципа эквивалентности в численности должностей в посольстве решил сократить число российских дипломатов с 21 до 8 и прикомандированных служащих с 23 до 15. В ответ МИД России 23 января заявил о понижении дипломатических отношений с Эстонией до уровня временных поверенных в делах.

В тот же день Латвия заявила о солидарности с Эстонией. Латвийский МИД сообщил, что до 24 февраля посол Михаил Ванин обязан покинуть страну, а посол Марис Риекстиньш вернуться из России.

«Очевидно, что это решение в Риге вызревало и раньше.— говорится в заявлении российского МИДа от 24 января. — Приведенные же сейчас латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными».

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Олеся Павленко