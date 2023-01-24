СМИ: причиной крушения вертолета с главой МВД Украины была ошибка пилота

Крушение вертолета, на борту которого был глава МВД Украины Денис Монастырский, произошло из-за того, что пилот летел слишком низко. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на предварительные данные экспертизы. Авиакатастрофа произошла в Броварах (Киевская область) 18 января, погибли 14 человек, 25 пострадали.

По данным издания, пилот вертолета летел низко из-за тумана и «слишком поздно заметил высотный дом». Один из источников «Страны.ua» в МВД сказал, что пилот выбрал этот маршрут из-за опасения ракетных ударов со стороны Белоруссии. По его словам, пилот увидел приближающийся жилой дом, когда «уже не было вариантов предотвратить катастрофу».

«Работало наше РЕП (радиоэлектронное подавление). Оно влияло на навигацию. Пилот решил полететь через Бровары. Был туман, и не было света, соответственно, были отключены красные фонари на высотных домах... Он резко взял крен, и вертолет упал на ближайший детсад»,— пояснил собеседник издания.

Вертолет упал в жилом квартале рядом с детским садом. Помимо главы МВД Украины при крушении погибли его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович. В числе пострадавших было 11 детей, еще один ребенок погиб. 21 января в Киеве на Байковом кладбище прошла церемония прощания с погибшими, ее посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее о крушении — в материале «Ъ» «Правительство Украины понесло небоевые потери».

Лаура Кеффер