Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МЧС Украины уточнило число погибших при крушении вертолета в Броварах

МЧС Украины обновило данные о жертвах крушения вертолета в Броварах (Киевская область). В результате авиакатастрофы 25 человек пострадали (в том числе 11 детей), 14 человек (в том числе 1 ребенок, а также руководство украинского МВД) — погибли.

«По состоянию на 15:45 (16:45 мск.—"Ъ") в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей»,— говорится в сообщении МЧС в Telegram.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал о 18 погибших и 29 пострадавших. Вертолет, в котором находились глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель, упал в жилом квартале рядом с детским садом.

Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «Правительство Украины понесло небоевые потери».

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...