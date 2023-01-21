Зеленский с женой посетил церемонию прощания с погибшим в авиакатастрофе главой МВД Монастырским

В Киеве на Байковом кладбище прошла церемония прощания с погибшими 18 января в результате крушения вертолета в Броварах Киевской области, в том числе с главой МВД Денисом Монастырским. Проститься с погибшими пришли президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена, видео представлено в Telegram-канале президента.

Господин Зеленский и его супруга, оба в черном, прошли по красной дорожке с цветами в руках. Подойдя к гробу, покрытому полотнищем цветов украинского флага, они возложили цветы и подошли выразить соболезнования родным и близким погибших.

«Спасибо за ваш важный и достойный труд на благо Украины. Вы навсегда в наших сердцах. Вечная память!» — говорится в подписи к видео. Мемориальное кладбище находится на Байковой горе в Голосеевском районе.

Господин Монастырский занимал пост министра внутренних дел с 16 июля 2021 года. Жертвами авиакатастрофы также стали госсекретарь МВД Юрий Лубкович и первый заместитель Дениса Монастырского Евгений Енин. Всего погибли 14 человек, пострадали — 25.

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Мария Федотова