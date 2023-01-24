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Коммерсантъ FM
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«В лидерах — Томская область»

Дмитрий Гронский — о регионах с самым высоким уровнем «тотальных» ДТП

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, в каких российских регионах чаще всего случаются аварии, приводящие к полной конструктивной гибели легковых автомобилей.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Лет десять назад мне на глаза попалась заметка, рассказывающая о самых опасных дорогах мира. Некоторые из них были помещены в этот список по вполне объективным причинам. Например, пустынная трасса между Хургадой и Луксором в Египте, где местные водители часто не включают фары, чтобы не привлечь внимание грабителей, но при этом рискуют сойтись лоб в лоб с таким же осторожным ездоком. Или 70 км между боливийскими городами Ла-Пас и Коройко: узкий серпантин без ограждений и без асфальта, где с одной стороны стена, а с другой пропасть… Больше сотни погибших ежегодно.

В этот пугающий список авторы исследования почему-то поместили участок между населенными пунктами Люберцы и Лыткарино. В районе деревни Пехорка почему-то происходило большое количество аварий, которое любители мистики приписывали древнему капищу, по которому был проложен асфальт.

Но вот свежее исследование. Специалисты страховой компании «Согласие» составили список российских регионов, в которых ДТП с легковыми автомобилями чаще всего приводили к полной конструктивной гибели машин, тому, что у страховщиков называется «тоталь». Так вот, в лидерах — Томская область, где почти 4% всех заявленных событий по каско были «тоталями». Далее следуют Псковская, Липецкая, Рязанская, Ленинградская области, а также Санкт-Петербург.

Регионами, где аварии оказались относительно легкими, оказались Забайкалье, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, а в европейской части — Смоленская и Тульская области.

И тут никакой мистики. По свидетельству экспертов, «высокая доля “тоталей” приходится на автотрассы, где средняя скорость движения транспорта существенно выше». А по собственному опыту могу сказать, что, например, в Тульской области на местных дорогах асфальт подчас такой, будто дороги эти только что бомбили. То есть возможности ехать быстро просто нет, а потому и случаев, когда машина разбивается «в хлам», гораздо меньше. Даже не знаю, какой вывод из такой статистики следует сделать.

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