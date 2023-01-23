Турпоток в Таиланд по итогам 2022 года достиг 11,8 млн человек

В 2022 году Таиланд посетили 11,8 млн иностранных туристов, сообщает BBC со ссылкой на Туристическое управление Таиланда. Это в 29,5 раза превышает показатель 2021 года, когда страну посетили всего около 400 тыс. человек из-за жестких коронавирусных ограничений.

Все коронавирусные ограничения, в том числе режим чрезвычайного положения, были отменены в Таиланде 1 октября прошлого года, что и позволило стране вновь начать принимать туристов. Однако прошлогодний турпоток оказался в три с лишним раза скромнее, чем в доковидном 2019 году,— тогда страну посетили 39,8 млн человек. Туристическое управление ожидает, что в 2023 году страну посетят около 25 млн иностранных туристов, а к 2027-му этот показатель должен вырасти до 80 млн человек.

Туризм является одной из важнейших статей дохода для бюджета Таиланда. В 2019 году на него пришлось более 10% ВВП страны.

Ранее власти Таиланда сообщили, что с июня этого года начнут взимать туристический сбор в размере 300 бат (порядка $9). Деньги не будут взиматься с иностранцев, у которых есть разрешение на работу.

Кирилл Сарханянц