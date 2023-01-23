Песков отметил нервозность стран НАТО из-за спора о поставке танков Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дискуссию о поставках на Украину танков «юридической эквилибристикой». Представитель Кремля отметил, что в ходе этих обсуждений нервозность членов НАТО растет. По его словам, страны, накачивающие Киев вооружениями, несут за это ответственность.

«Вся эта юридическая эквилибристика, которую мы наблюдаем, обмен заявлениями между европейскими столицами... Уже европейские столицы, в том числе Варшава, угрожают международной изоляцией Берлину... Все это говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растет»,— сказал господин Песков журналистам.

Говоря о поставках Киеву вооружений, он отметил, что «расплачиваться за всю эту псевдоподдержку предстоит украинскому народу».

О международной изоляции Германии 23 января заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик. По его словам, изменить решение ФРГ о поставках на Украину танков Leopard 2 может только международное и общественное давление.

22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать Польше в поставках немецких танков Leopard 2 на Украину. Варшава планирует создать «меньшую коалицию» совместно с другими странами для поддержки Киева, если Берлин запретит поставки танков.

О дискуссии вокруг Leopard читайте в публикации «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Дарья Эрозбек