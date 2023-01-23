МИД Польши пригрозил Германии международной изоляцией из-за нежелания передать Украине танки

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия попадет в мировую изоляцию, если не передаст Украине танки Leopard 2. По его мнению, изменить решение ФРГ по этому вопросу может только международное и общественное давление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадиуш Мулярчик

Фото: Czarek Sokolowski / AP Аркадиуш Мулярчик

Фото: Czarek Sokolowski / AP

«Не соглашаясь на отправку танков на Украину, Германия попадает в международную изоляцию, и ее позиции ослабевают. Только общественное и международное давление может изменить решение Германии передать танки Украине. Их видение необходимо противопоставить верховенству права и правам человека, потому что их декларации не соотносятся с их делами»,— сказал господин Мулярчик в эфире Польского радио.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать Польше в поставках немецких танков Leopard 2 на Украину. Вопрос передачи Leopard 2 Украине обсуждался на встрече западных союзников на авиабазе Рамштайн в Германии. Западные партнеры не смогли прийти к единому мнению. Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек объяснял нежелание поставлять немецкие танки исторической памятью немецкого народа.

Ранее власти Польши заявили о готовности поставить Украине танки немецкого производства, но для этого нужно одобрение правительства ФРГ. Варшава намерена создать «меньшую коалицию» для поддержки Киева, если Берлин запретит поставки танков. По информации СМИ, сама Германия может поставить Украине 19 Leopard 2A5 — это устаревшая модель, которая используется только для учений в качестве имитации танков противника.

О дискуссии по танкам — в публикации «Ъ» «Танк или иначе».

Эрдни Кагалтынов