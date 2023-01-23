Прокурор Томбулов приговорен к 15 годам колонии вместо 20

Как стало известно «Ъ», к 15 годам колонии строгого режима приговорил Чеховский горсуд Московской области Константина Томбулова, бывшего прокурора Раменского городского округа Подмосковья, а также следователя по особо важным делам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Томбулов

Фото: Администрация Раменского района Константин Томбулов

Фото: Администрация Раменского района

Он был признан виновным во взяточничестве, хищениях и вымогательстве в бытность работы в правоохранительных органах. Основная часть полученных им взяток — земельные участки. Ранее по иску Генпрокуратуры у господина Томбулова были конфискованы активы, в основном недвижимость, оцениваемые более чем в 700 млн руб. Гособвинение, как сообщал «Ъ», запрашивало для подсудимого 20-летний срок.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Ответит и за следствие, и за надзор».

Николай Сергеев