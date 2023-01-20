Миссия МАГАТЭ начнет работать на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие дни представители организации разместятся на Хмельницкой АЭС. Он отметил, что по два эксперта миссии теперь также работают на Ровенской, Южно-Украинской и Чернобыльской станциях. На Запорожской АЭС эксперты агентства находятся с 1 сентября 2022 года.

«Впервые наши лучшие специалисты будут постоянно присутствовать на всех АЭС Украины, а также на Чернобыльской станции»,— сказано в заявлении господина Гросси по итогам встречи в Киеве с президентом Украины.

По его словам, благодаря постоянному присутствию групп МАГАТЭ на всех украинских атомных электростанциях агентство будет одновременно иметь в стране по меньшей мере 11 экспертов по ядерной безопасности.

19 января глава агентства также обсудил с Владимиром Зеленским создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он сказал, что не остановится, пока «столь необходимая зона не станет реальностью». «Я продолжу свои интенсивные консультации как с Украиной, так и с Российской Федерацией в ближайшие дни и недели»,— сообщил Рафаэль Гросси.

После поездки на Украину он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек