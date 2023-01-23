В СКР просят доложить о расследовании инцидента с воздушным шаром в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит доложить о ходе расследования инцидента с воздушным шаром в горах Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало процессуальную проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Руководителю ведомства Павлу Выменцу поручено доложить о ходе расследования, обстоятельствах и причинах произошедшего.

21 января 2023 года воздушный шар с туристами во время полета застрял в районе горы Семиглавой в Сочи на высоте 2 тыс. м. В корзине аэростата находились шесть человек, в том числе дети. После ЧП начали доследственную проверку.

Татьяна Ручкина

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