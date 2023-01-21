В Сочи начали проверку обстоятельств экстренной посадки туристов на воздушном шаре

В Сочи начали доследственную проверку по факту происшествия с воздушным шаром, при котором шестеро человек совершили экстренную посадку и застряли на горе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сообщается, что шар с людьми зацепился за дерево и повис. Следователи проверят организацию, предоставляющую прокат воздушных шаров. В ведомстве отметили, что услуга была предоставлена с нарушением норм безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В настоящее время силами МЧС России по Краснодарскому краю проводится операция по спасению застрявших на горе людей с использованием вертолета Ка-32. Решается вопрос об эвакуации туристов. Известно, что среди пассажиров летательного средства находятся трое детей.

Анастасия Донскова

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