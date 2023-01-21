В Сочи нашли двух детей, выбравшихся из корзины застрявшего в горах аэростата

В Сочи с помощью спасательного вертолета Ка-32 ведут поиски туристов, которые самостоятельно выбрались из корзины воздушного шара, зацепившегося за дерева в горах в районе Солахаула. У корзины обнаружены двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, в корзине аэростата находились шесть человек, в том числе дети. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что туристы покинули корзину шара самостоятельно и ушли в неизвестном направлении. Неподалеку от корзины были обнаружены два ребенка.В ведомстве уточнили, что дети не пострадали. Связь с экстренными службами держит пилот аэростата.

«Проводится поиск людей с воздуха с помощью вертолета Ка-32 и наземным способом силами ЮРПСО МЧС России», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи следственного отдела по Лазаревскому району Сочи начали доследственную проверку обстоятельств происшествия. По их версии, услуга проката аэростата могла предоставляться с нарушением требований безопасности.

Анастасия Донскова

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