Власти Перу закрыли Мачу-Пикчу для туристов после того, как из-за протестов там застряли 400 человек

Из города Мачу-Пикчу в Перу вывезли 418 туристов, которые застряли там из-за протестов. Ранее протестующие повредили в городе железнодорожные пути. Об этом сообщили в Министерстве внешней торговли и туризма Перу. В Минкультуры страны позднее сообщили, что Мачу-Пикчу закрывают для туристов в связи с протестами.

«Благодаря скоординированной работе всех участников сети по защите туристов сегодня вечером (21 января.— "Ъ") удалось вывезти 418 местных и иностранных туристов из города Мачу-Пикчу в столицу департамента Куско»,— сказано в сообщении ведомства в Twitter.

«Закрытие сети троп инков и цитадели Мачу-Пикчу необходимо из-за социальной ситуации и для обеспечения безопасности посетителей»,— приводит AFP заявление Минкультуры.

Туристы не могли уехать из Мачу-Пикчу после того, как неизвестные повредили железнодорожные пути во время антиправительственных протестов. 20 января министр внешней торговли и туризма Луис Эльгеро Гонсалес говорил, что более 300 застрявших в городе туристов — иностранцы.

7 декабря 2022 года экс-президенту Перу Педро Кастильо объявили импичмент. Его также задержали вместе с женой и детьми. Накануне он объявил о планах провести масштабные политические изменения в стране и созвал новое чрезвычайное правительство.

После этого в стране начались массовые протесты сторонников господина Кастильо. Протестующие требуют освобождения арестованного на 18 месяцев Педро Кастильо и отставки нового президента Дины Болуарте. Госпожа Болуарте отказалась уходить в отставку и призвала Конгресс ускорить проведение выборов президента.

О смене власти в Перу — в материале «Ъ» «Взлет и падение по-перуански».

Олеся Павленко