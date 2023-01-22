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Коммерсантъ FM
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Новый министр обороны Германии Писториус планирует посетить Украину в ближайшие недели

Глава Минобороны Германии Борис Писториус в течение четырех недель хочет посетить Украину. Господин Писториус занял пост министра ранее на этой неделе в связи с отставкой Кристины Ламбрехт после череды скандалов.

Новый министр в интервью Bild am Sonntag сообщил, что пока не определено, куда он отправится в первую очередь после назначения. «Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель»,— сказал новый министр. Он напомнил, что в пятницу, 20 января, встречался с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

Борис Писториус сообщил, что Германия ведет «тесный диалог» с международными партнерами, и прежде всего с США, по поводу поставок танков Украине. Министр дал поручение своей команде «тщательно все изучить, чтобы в случае возникновения каких-либо обстоятельств мы не теряли времени даром».

По информации Der Spiegel, Бундесвер готов передать Украине 19 старых танков Leopard 2A5. Эта модель используется только для учений в качестве имитации танков противника.

О смене главы Минобороны ФРГ — в материале «Ъ» «Фрау Ламбрехт предпочла обороне капитуляцию».

Леонид Уварчев

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