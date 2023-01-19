Борис Писториус вступил в должность министра обороны Германии

Борис Писториус был приведен к присяге в качестве преемника Кристины Ламбрехт на посту министра обороны Германии . Ранее он получил свидетельство о назначении от федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters Борис Писториус

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

Как передает Zeit, господин Штайнмайер пожелал господину Писториусу «упорства, удачи и счастливой руки» в выполнении его новых обязанностей. По его словам, для предстоящих вызовов на фоне конфликта на Украине новому министру нужны «хладнокровие, крепкие нервы, лидерство, ясное выражение мыслей и политический опыт».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее назвал Бориса Писториуса опытным политиком, который «поможет германской армии пережить этот поворотный момент». Он был назначен главой бундесвера 17 января.

Его назначению предшествовала отставка Кристине Ламбрехт, которая 16 января официально попросила канцлера ФРГ освободить ее от должности министра обороны. Причиной она назвала повышенное внимание СМИ, которое отвлекало ее от дел бундесвера. В медиа указывали на недостаточную компетентность госпожи Ламбрехт на посту министра обороны.

Член СДПГ Борис Писториус с 2013 года занимал должность министра внутренних дел Нижней Саксонии, до этого — мэра города Оснабрюк (2006–2013).

О перестановках в правительстве ФРГ — в материале «Ъ» «Фрау Ламбрехт предпочла обороне капитуляцию».

Дарья Эрозбек