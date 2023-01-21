На Украине назвали сообщения о наступлении Белоруссии «информационно-психологической операцией»

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал информацию о возможном наступлении белорусских войск «информационно-психологической операцией». Он сообщил, что, по наблюдениям украинской разведки, полномасштабная наземная операция со стороны Белоруссии не готовится.

«Безусловно, о диктаторе Лукашенко нам все известно, о режиме в Беларуси. Но есть объективные вещи: количество ударной группировки, готовность сил и средств и другие моменты, которые нам позволяют утверждать, что на сегодня угрозы со стороны Беларуси полномасштабной наземной операции, ее участия на стороне России нет»,— сказал господин Юсов в эфире телемарафона (цитата по «Украинской правде»).

По его словам, нагнетание «темы с Беларусью» — в интересах России. Он отметил, что «если ситуация изменится, соответствующая информация будет», а также заверил, что Украина «отработала все сценарии».

В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о создании объединенной группировки войск на белорусской территории. В Кремле заявляли, что что президент России не будет принуждать Александра Лукашенко к участию в военном конфликте на Украине.

В администрации США заявили, что признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии не наблюдается. На Украине начали возводить укрепления в Ровенской области, граничащей с Белоруссией.

Подробнее о том, что происходит на 332-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина