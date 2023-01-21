Задержанного в США россиянина Легкодымова переведут из Майами в Нью-Йорк

Задержанного в США россиянина Анатолия Легкодымова, подозреваемого в отмывании денег, переведут из Майами в Нью-Йорк, где состоится суд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда Южного округа Флориды. Минюст США называет Анатолия Легкодымова владельцем криптобиржи Bitzlato, которая якобы сотрудничает с российским даркнет-рынком Hydra.

В суде Южного округа Флориды сообщили, что подсудимый отказался от слушаний по поводу перемещения в другой штат. «Его дело будет передано федеральному суду по Восточному округу Нью-Йорка, куда он и будет переведен»,— говорится в постановлении суда. Дата начала разбирательства в документе не указана.

40-летнего Анатолия Легкодымова задержали 17 января. В Минюсте США заявили, что принадлежащая россиянину криптобиржа Bitzlato предоставляет услуги по отмыванию денег, а ее крупнейшим контрагентом является даркнет-площадка Hydra, на которой в числе прочего продаются наркотические вещества. По данным Минюста, криптобиржа позволила преступникам обработать более $700 млн средств, свыше $15 млн криптобиржа получила за счет программ-вымогателей.

Эрдни Кагалтынов