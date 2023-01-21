В Минздраве заявили об отсутствии смертей от COVID-19 среди вакцинированных менее 6 месяцев назад

Внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил «РИА Новости», что ведомство не зафиксировало летальных исходов среди вакцинированных менее шести месяцев назад. Большинство умерших от коронавируса в РФ не были своевременно привиты, добавил господин Чуланов.

«Анализ историй болезни пациентов с COVID-19 в России показал, что абсолютное большинство умерших не были своевременно ревакцинированы. У всех умерших прошло более восьми месяцев после последней прививки. В то же время среди пациентов, вакцинированных менее 6 месяцев назад, летальных исходов от COVID-19 не наблюдалось»,— сказал сотрудник Минздрава агентству.

По словам господина Чуланова, многочисленные исследования доказали, что своевременная ревакцинация от COVID-19 снижает риски от тяжелого течения болезни и смерти. Российские вакцины сохраняют эффективность и от нового варианта коронавируса «омикрон» и его подвариантов — BQ1.1 («цербер») и XBB1.5 («кракен»), добавил эксперт. Средний возраст людей, умерших от коронавируса, составил 76 лет, у половины из них было как минимум одно хроническое заболевание, добавил господин Чуланов. Этот факт, по его словам, доказывает важность ревакцинации для пожилых людей.

В декабре 2022 года в некоторых регионах России стали возвращать ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом и гриппом. Правительство разрешило модифицировать вакцины от COVID-19 под новые штаммы. 17 января число госпитализаций с COVID-19 в стране увеличилось на 141%. В Роспотребнадзоре объяснили «Ъ» такие показатели возвращением россиян с новогодних каникул. По данным ведомства, 100% выявленных случаев COVID-19 в России за период с 9 по 15 января пришлись на штамм «омикрон».

Подробнее о ситуации с пандемией — в материале «Ъ» «COVID-19 вернулся с каникул».

Эрдни Кагалтынов