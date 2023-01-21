Военкор Readovka Анастасия Елсукова доставлена в Москву после ранения в Соледаре

Получившую ранение в Соледаре военкора Readovka Анастасию Елсукову доставили в Москву. Ее направили в больницу на вертолете. Жизни журналистки ничего не угрожает, говорится в сообщении издания в Telegram.

Госпожа Елсукова поблагодарила бойцов частной военной компании «Вагнер», которые эвакуировали ее из зоны обстрела. Главный редактор Readovka Алексей Костылев поблагодарил представителей Минобороны, которые обеспечивали ее транспортировку.

19-летняя Анастасия Елсукова попала с группой военкоров под обстрел в Соледаре накануне, 20 января. Она получила ранение в ногу — у нее раздроблено колено. Изначально журналистку эвакуировали в госпиталь в Первомайске.

Леонид Уварчев