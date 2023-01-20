Журналист издания Readovka Анастасия Елсукова получила ранение при обстреле Соледара

Военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова попала с группой военкоров под обстрел в Соледаре и получила ранение в ногу — у нее раздроблено колено. Она была эвакуирована в госпиталь в Первомайске, сейчас ей проводят операцию, сообщает издание.

По информации Readovka, Анастасия Елсукова попала под обстрел непосредственно вблизи передовой. Ее эвакуацию в Первомайск организовала группа ЧВК «Вагнер». «Чтобы все завершилось благополучно, необходим спецборт»,— говорится в сообщении издания. Анастасия Елсукова находится в зоне проведения военной операции более полугода.

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Эрдни Кагалтынов