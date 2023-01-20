Первый этап чемпионата Единой лиги ВТБ

Заключительный, 22-й тур. «Парма»—«Енисей» 88:75. «Самара»—«Минск» 78:71. МБА—«Пари Нижний Новгород» 55:88. «Астана»—«Локомотив-Кубань» 67:98. «Автодор»—УНИКС 71:83. ЦСКА—«Зенит» 100:80.
Турнирная таблица
И В П % побед
1. ЦСКА 22 22 0 100
2. УНИКС 22 20 2 91
3. «Зенит» 22 16 6 73
4. «Пари Нижний Новгород» 22 13 9 59
5. МБА 22 13 9 59
6. «Локомотив-Кубань» 22 12 10 55
7. «Самара» 22 9 13 41
8. «Парма-Пари» 22 9 13 41
9. «Автодор» 22 7 15 32
10. «Енисей» 22 6 16 27
11. «Астана» 22 4 18 18
12. «Минск» 22 1 21 5