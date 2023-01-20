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Коммерсантъ FM
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ВСУ усилили группу ПВО на севере страны

Украина увеличивает число мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО) на севере страны. Решение принято по инициативе командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Как уточнил Сергей Наев, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны Украины, на первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям.

«Они будут защищать как небо на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины»,— добавил господин Наев.

Командующий объединенными силами ВСУ также отметил, что мобильные огневые подразделения уже расположены вблизи подступов к объектам критической инфраструктуры Волыни и у стратегических объектов Сумской области.

12 января посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что часть украинских войск была отведена на север страны к белорусской границе. В тот же день стало известно, что в Ровенской области Украины, граничащей с Белоруссией, готовятся к обороне населенных пунктов и возводят укрепления.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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